Пользователей Windows призвали срочно обновить ПО

Microsoft выпустила патч, исправляющий 0-day уязвимость Windows 10, сообщает портал Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опасность заключается в том, что брешь позволяет злоумышленникам повысить свои привилегии на локальной системе до уровня администратора. Портал призвал пользователей немедленно установить последнее обновление Windows, чтобы обезопасить свои личные данные.

Эта уязвимость уже используется в атаках высококвалифицированными хакерскими группировками.

Microsoft заявила, что о наличии бреши в ОС ей сообщил исследователь, известный под ником RyeLv. Однако учредитель и гендиректор компании Privacy Piiano Гил Дабой заявил, что обнаружил брешь в системе еще два года назад. Он не стал сообщать Microsoft о ней, поскольку компания долго тянула с выплатой денег за его предыдущую находку.