Раскрыты главные недостатки беспилотных автомобилей

Распространение беспилотных автомобилей приведет к росту пассажиров авто и негативно повлияет на экологию. Об этом сообщает издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист компании Revolutions Future Mobility Джованни Чирчелла (Giovanni Circella) в статье для медиа спрогнозировал ухудшение проблемы загрязнения окружающей среды из-за популярности беспилотников. Чирчелла пришел к выводу, что беспилотные авто в перспективе опосредованно нанесут серьезный вред экологии, так как число автолюбителей вырастет.

В раскрытом отчете говорится, что главным недостатком машин с автопилотом окажется повсеместное использование автомобилей людьми, которые до этого опасались садиться за руль. По мнению эксперта, это не только увеличит уровень загрязнения природы, но и будет стимулировать количество заторов и пробок на городских дорогах.

Джованни Чирчелла сослался на исследование, в рамках которого были опрошены 940 владельцев автомобилей Tesla. Выяснилось, что водители, которые использовали функцию автопилота, за год проезжали примерно на восемь тысяч километров больше чем те, кто ею не пользовался.

В заключении автор заявил, что если производители машин не изобретут полностью безуглеродную систему электроснабжения, то беспилотное будущее окажется безрадостным.