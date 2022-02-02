Apple скопировала дизайн конкурента для новых наушников

Наушники Apple AirPods Pro 2, релиз которых запланирован на конец 2022 года, получат дизайн аналогичной гарнитуры от Samsung, сообщает аналитик Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Apple откажется от ножек, которые стали визитной карточкой наушников Apple. В результате такого решения AirPods станут похожи на наушники Galaxy Buds от южнокорейской компании Samsung.

AirPods Pro 2 будут выпущены осенью 2022 года вместе с линейкой смартфонов iPhone 14. Наушники будут поддерживать функцию Lossless Audio.

Кроме того, наушники могут обзавестись новым чехлом, в который будет встроен динамик. Он будет издавать звуки, если пользователь потерял их и решил воспользоваться приложением "Найти меня".