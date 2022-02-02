Фото с новой функцией WhatsApp слили в сеть

Ресурс WABetaInfo, известный своими инсайдами о новых функциях WhatsApp, опубликовал скриншоты с изображением "Реакций" в мессенджере, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимках видно, что пользователям дадут выбрать один из шести эмодзи для реакции на сообщение - выбранный смайлик будет прикреплен к нижней части сообщения. Сможет ли пользователь выбирать другие эмодзи, или ему будут доступны только шесть постоянных смайликов - неизвестно. Также не сообщается, будет ли окно с выбором эмодзи появляться самостоятельно, или для выбора пользователю необходимо будет нажать на сообщение, к которому нужно поставить "реакцию".

Согласно WABetaInfo, WhatsApp планирует добавить реакции на сообщения в предстоящем бета-обновлении мессенджера для iOS и Android, а сроки появления в стабильных версиях приложений остаются неизвестны. Отмечается, что реакции будут защищены сквозным шифрованием так же, как текстовые сообщения.