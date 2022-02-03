Представлен самый мощный и быстрый кроссовер в мире

Представлен самый быстрый кроссовер в мире, который получил название Aston Martin DBX 707. Это модернизированная версия ранее выпущенного кроссовера британского производителя, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Благодаря увеличению мощности он стал самым мощным кроссовером на рынке, а шасси было изменено, чтобы ещё больше конкурировать с Mercedes-AMG GLS 63, Bentley Bentayga Speed и Lamborghini Urus.

Автомобиль сохранил 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами от стандартного Aston Martin DBX, но при этом мощность увеличена до 707 л.с. Это на 157 л.с. больше, чем у оригинальной модели, а крутящий момент увеличен с 800 до 900 Нм.

Двигатель передаёт крутящий момент на все четыре колеса, хотя вместо гидротрансформатора установлена девятиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением. Это позволяет быстрее переключать передачи, а также использовать новый режим управления запуском. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,1 с, а максимальная скорость равна 310 км/ч. Стоит отметить, что топовая версия Tesla Model X P100D Performance разгоняется за 2,9 с, но максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В подвеску были внесены изменения для более комфортного вождения, хотя она не ниже, чем у обычного Aston Martin DBX. Добавлен новый электронный дифференциал повышенного трения, установленный также на задней оси. Это позволяет направить 100% мощности автомобиля на заднюю часть.

Карбон-керамические тормоза теперь также входят в стандартную комплектацию, а модернизация системы привела к общему снижению неподрессоренной массы на 40,5 кг. По заявлению производителя, это означает лучшую управляемость.

Отличить новый Aston Martin DBX707 можно по увеличенной решётке радиатора, обвесу и 22-дюймовым дискам, а сзади выглядывают четыре выхлопных трубы. Салон отделан двухцветной кожей, а спереди установлены ковшеобразные кресла.

Продажи кроссовера стартуют весной по цене от 232 тыс. долларов.