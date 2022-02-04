НАСА затопит МКС в Тихом океане

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) намерено продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После этого станцию намерены затопить в Точке Немо - наиболее удаленном от суши месте в океане. По данным телеканала, данный район находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды.

Как следует из отчета НАСА, списание объекта произойдет в январе 2031 года. В документе отмечается, что МКС будет выполнять маневры, которые обеспечат "безопасный вход в атмосферу".

В декабре 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы МКС до 2030 года.