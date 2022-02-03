SpaceX запустила секретный спутник-шпион разведки США

Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления, сообщает специализированный портал Space, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Какие задачи будет выполнять спутник-шпион на орбите, не уточняется: информация о его деятельности и оборудовании засекречена.

Старт производится с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Отмечается, что по просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.

Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143 в общей сложности.

NROL-87 - первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.