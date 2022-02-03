Космонавтика как прибыльный бизнес

В 2021 году космонавтика добилась крупных успехов: частные компании Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX организовали чисто туристические орбитальные полеты. Агентство NASA посадило на Марс еще один марсоход, а на орбиту Земли был выведен крупнейший в истории телескоп. В космические технологии было вложено рекордное количество денег, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Космонавтика и частное предпринимательство

Аналитики компании Morgan Stanley прогнозируют, что суммарная стоимость космической отрасли достигнет к 2030 г. триллиона долларов. Объем частных инвестиций в космонавтику достиг в прошлом году рекордных 10 млрд долларов.

В 2021 г. был также поставлен рекорд по количеству успешных космических запусков - 132. Больше всех запусков совершил Китай, американцы лидируют по количеству запусков, организованных частными компаниями. В этом году ожидаются новые туристические запуски, а также миссии на Луну и Марс.

Одно из самых заметных частных предприятий, занимающихся коммерческими запусками, - Virgin Orbit, принадлежащее конгломерату Virgin Group. Основана она была в 2017 г., но на базе проектов, действовавших с середины 1990-х. Дан Харт, глава Virgin Orbit, рассказал нам о преимуществах своей компании перед конкурентами.

"Мы привнесли новые технологии. В прошлом году впервые в истории авиационное жидкое топливо позволило вывести спутники на орбиту. Об этом говорили на протяжении десятилетий, попытки такие делались неоднократно. У нашей ракеты, например, есть два двигателя, для каждой ступени. А у наших конкурентов от пяти до одиннадцати двигателей, что̀ создает проблемы с точки зрения надежности и стоимости. Наконец, гибкость нашего подхода позволяет нам находить недоступные для других рынки. Потому что мы можем взять аэродром в любой точке мира и за несколько недель превратить его в космодром. Следующие запуски должны произойти в Великобритании и Японии".

Как убрать мусор с орбиты?

С 1950-х гг. в космос были запущены тысячи ракет. От них остались на орбите тысячи обломков. По данным NASA, в настоящее время на орбите находятся 23 тысячи обломков размером с мяч. Учитывая, что они летают со скоростью до 17 тыс. миль в час они не так безобидны и могут повредить спутник или космическую станцию. Но есть компания готовая очистить орбиту.

Компания D-Orbit, расположенная в итальянском городе Фино-Морнаско, к северу от Милана, называет себя предприятием по космической логистике. Аналогом наземной транспортной компании. При каждом запуске на орбиту отправляется груз, за который заплатили заказчики.

Когда аппараты D-Orbit, оказавшись на орбите, освободятся от грузов заказчиков они начнут искать вышедшие из употребления спутники, чтобы извлечь из них ценные компоненты, отремонтировать их или перезарядить.

Эта компания получила миллионные инвестиции. Ее цель сделать запуски в космос обычным делом, но в то же время безопасным для других орбитальных аппаратов.

Нужно ли инвестировать в космонавтику?

Инвестиции идут не только в космический туризм. Орбитальная инфраструктура, включающая навигационные спутники и спутники связи, также привлекает много внимания. Но частные полеты в космос оказались под огнем критики за то, что увеличивают количество парниковых выбросов в атмосферу.

Чад Андерсон, глава венчурной компании Space Capital, работающей с более чем с 1,5 тысячами связанных с космосом компаний, суммарная капитализация которых достигает 200 млрд долларов, уверен, что многие забывают простую вещь: мы бы даже не узнали об изменении климата без космонавтики. Чтобы справиться с проблемой такого масштаба, нужны глобальные решения. Найти такое решение невозможно без спутников.

То есть космическая гонка - это не только фантазии о новых пространствах. Это еще и развитие технологий, которые помогут людям на Земле справиться с изменением климата.

Космическая гонка набирает обороты. Интерес бизнеса не ограничивается космическим туризмом. Рекордный объем инвестиций обещает поднять космонавтику на новые высоты в ближайшие годы. Эти инвестиции принимают во внимание заботу об окружающей среде. Будем надеется, что космические технологии помогут нам защитить климат и наш образ жизни на планете Земля.