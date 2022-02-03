Дизель уступает место гибриду

Энергетический переход в автомобильной промышленности идёт ударными темпами. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году в Европе впервые было продано больше самозаряжающихся легковых гибридов, чем машин с дизельным двигателем, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему заметно опережают по продажам другие категории, но их доля неуклонно сокращается. При этом продажи электромобилей выросли за год на 63,1%. Между тем продажи автомашин с дизельным двигателем сократились за тот же период почти на треть, а число регистраций гибридов за год выросло с 1,1 миллиона до 1,9 миллиона.

Такое положение дел отчасти связано с предоставлением государственных субсидий на покупку автомобилей с низким или нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Эти средства выделяются в рамках программы экономического восстановления стран ЕС после пандемии.