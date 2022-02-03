Tesla отзывает более 817 тыс. электрокаров

Компания Tesla отзовет более 817 тыс. своих электромобилей из-за ошибки со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности. Об этом в четверг сообщило Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным регулятора, речь идет о моделях Model S и Model X выпуска 2021-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов. В управлении установили, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал может не срабатывать, когда автомобиль заведен.

В сообщении говорится, что компания исправит проблему, выпустив программное обновление.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на NHTSA сообщило, что Tesla отзовет около 54 тыс. своих электромобилей из-за проблемы в программном обеспечении, отвечающем за систему Full Self-Driving. В NHTSA установили, что проблема в ПО не всегда гарантирует полную остановку электрокара на всех перекрестках, оборудованных соответствующими знаками. Это касается моделей Model S и Model X выпуска 2016-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.