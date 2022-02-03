Meta потеряла почти четверть стоимости акций

Meta Platforms, материнская компания Facebook, потеряла почти 23% стоимости акций после публикации квартальной отчетности. Потери в капитализации достигли 175 миллиардов долларов - цифра, близкая к показателю суммарного ВВП всей греческой экономики, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Наблюдатели связывают столь существенный спад с негативной реакцией инвесторов сразу по трем направлениям: это и более низкие, чем планировалось, результаты за 4 квартал 21 года, и снижение числа активных пользователей Facebook, и неясные перспективы в отношении Метавселенной.

Речь идет об анонсированном руководством компании проекте развития виртуальных пространств и технологических продуктов, которые помогут пользователям учиться, работать, общаться и играть на совершенно новом уровне