Названа угроза для владельцев умных гаджетов

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили уязвимости в носимых медицинских устройствах, сообщается на сайте компании.

Специалистам удалось найти 18 критических брешей в протоколе MQTT, который используется для передачи данных с носимых устройств и датчиков. Он используется не только в медицинских, но и почти во всех умных гаджетах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом некоторые из обнаруженных уязвимостей позволяют перехватывать данные, в том числе строго конфиденциальные, и даже информацию о передвижениях человека, отправляемую с устройства через интернет.

При этом в "Лаборатории Касперского" отмечают, что сохранить данные пациентов в безопасности могут поставщики услуг телемедицины. Для этого им необходимо минимизировать объем передаваемых данных, использовать шифрование, а также проверять уровень безопасности приложения или устройства.