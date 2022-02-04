SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 49 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении SpaceX в твиттере.

Запуск был осуществлен в 13:13 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 2089 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 15,5 минут после запуска 49 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Это был уже 37-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 19 января.