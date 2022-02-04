Без руля и водителя: как выглядят концепт-кары будущего

Китайские автопроизводители решили поразить публику нестандартным элементом - кроссоверы компании Changan будут оснащаться овальным рулем вместо привычного круглого, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Необычная форма рулевого колеса позволит водителям следить за приборами панели управления поверх "баранки". Однако автоэксперты уверены: в будущем машины вполне смогут обходиться вообще без руля.

К примеру, автоконструкторы из Кореи назвали свое детище громким словом "пророчество" (Prophecy). Концепт-кар словно создан для поколения геймеров, а стандартное рулевое колесо в салоне решили заменить парой джойстиков.

"Провел рукой, и выезжает панель управления. И мы сохраняем все свободное пространство, которое получили благодаря отсутствию руля. Более того, мы построили кузов автомобиля вокруг электрической батареи, именно из-за этого у нас плоский ровный пол и много пространства", - объясняет дизайнер Люк Донкервольке.

Еще интереснее идею представили шведские конструкторы. Они решили превратить концепт-кар в полноценный беспилотник со спальней и диваном, где салон трансформируется в офис для четырех человек или даже в площадку для детских игр.

Разработчики полагают, что машина может стать альтернативой междугородним перелетам, особенно на небольшие расстояния. Еще одна особенность всех концептов будущего - автопилот. А если не нужен водитель, то не нужен и руль.

"Например, перелет из Нью-Йорка в Вашингтон или из Лос-Анджелеса в Сан-Диего занимает больше времени, чем поездка на автомобиле. У автопилота здесь пятый уровень автономности, это значит, что вы больше не водитель и во время поездки можете заниматься чем угодно. Вашего участия в управлении не понадобится, автомобиль сделает все сам, пока вы спите", - говорит специалист по системам безопасности Микаэль Люнг.