В WhatsApp добавят новую функцию

В WhatsApp появится возможность объединять несколько групп в "мега-чаты", сообщает портал The Sun. Это позволит отправлять одно сообщение в несколько чатов одновременно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, пользователь сможет организовать отдельную вкладку для чатов, которыми он управляет, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к ним.

Функция будет доступна в рамках нового раздела "Сообщества", о котором стало известно осенью 2021 года.

В бета-версии приложения для Android-смартфонов уже присутствует новая вкладка - в нее включены группы, в которые входит пользователь.

Пока неизвестно, когда "Сообщества" будут доступны всем пользователям мессенджера, однако портал отмечает, что это может произойти в ближайшие месяцы.