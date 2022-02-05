В WhatsApp добавят новую функцию
В WhatsApp появится возможность объединять несколько групп в "мега-чаты", сообщает портал The Sun. Это позволит отправлять одно сообщение в несколько чатов одновременно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, пользователь сможет организовать отдельную вкладку для чатов, которыми он управляет, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к ним.
Функция будет доступна в рамках нового раздела "Сообщества", о котором стало известно осенью 2021 года.
В бета-версии приложения для Android-смартфонов уже присутствует новая вкладка - в нее включены группы, в которые входит пользователь.
Пока неизвестно, когда "Сообщества" будут доступны всем пользователям мессенджера, однако портал отмечает, что это может произойти в ближайшие месяцы.
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