В WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой, говорится на сайте сервиса DownDetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблемы возникли у пользователей около 15 часов по московскому времени. По данным сервиса, большинство (76%) пользователей мессенджера столкнулись с неполадками во время отправки сообщений. Также жалобы поступали в целом на работу приложения (16%) и проблемы при авторизации (7%).

Неполадки возникли преимущественно у жителей Москвы и крупных городов к востоку от Москвы.