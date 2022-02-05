Какие функции Windows 11 отключить, чтобы система работала быстрее?
Depozit faizini öncədən al!

Майкл Нихаус (Michael Niehaus), работавший ранее инженером в Microsoft, рассказал в своём блоге, как избавиться от маловостребованных обычными пользователями функций Windows 11, которые съедают немало оперативной памяти. Речь о приложении Teams и виджетах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Бывший инженер Microsoft рассказал, какие функции Windows 11 отключить, чтобы система работала быстрее

В Windows 11 приложение Teams играет немаловажную роль. Настолько, что оно даже интегрировано в панель задач - это позволяет пользователям с личными учётными записями максимально быстро начинать чаты или видеоконференции, а также приглашать своих друзей на платформу. Вместе с этим на панели задач Windows 11 появилась так называемая "Доска виджетов" (Widgets board), которая позволяет управлять виджетами. Виртуальные кнопки, отвечающие за запуск двух этих функций, закреплены на панели задач рядом с кнопкой "Пуск". И вот, как говорит Майкл Нихаус, открепление двух этих значков от панели задач позволяет освободить оперативную память и в конечном итоге ускорить работу Windows 11.

Бывший инженер Microsoft рассказал, какие функции Windows 11 отключить, чтобы система работала быстрее

В чём же кроется проблема конкретно этих приложений, ярлыки которых просто вынесены на панель задач? Дело в том, что Teams и Widgets board запускают в фоновом режиме процессы WebView2 браузера Microsoft Edge, и в некоторых случаях эти процессы потребляют немало аппаратных ресурсов. Причём если Widgets board запускают WebView 2 только после нажатия на кнопку и отображения ленты виджетов, то ярлык Teams может активировать WebView 2 просто так, даже когда на него никто не нажимает. Ниже представлен скриншот, демонстрирующий девять запущенных процессов WebView 2, ассоциированных с Teams.

Бывший инженер Microsoft рассказал, какие функции Windows 11 отключить, чтобы система работала быстрее

Нихаус говорит, что открепление ярлыка Teams от панели задач отключает запуск процессов WebView2 при запуске системы. То же самое рекомендуется сделать со значком Widgets board в том случае, если функция не используются. Возможно, повышение скорости работы сразу после этого и не будет заметно, однако ограничение одновременно работающих процессов WebView2 определённо позитивно скажется на производительности ПК при запуске разных одновременно работающих приложений и открытии большого количества вкладок в браузере.