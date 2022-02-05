Какие функции Windows 11 отключить, чтобы система работала быстрее?

Майкл Нихаус (Michael Niehaus), работавший ранее инженером в Microsoft, рассказал в своём блоге, как избавиться от маловостребованных обычными пользователями функций Windows 11, которые съедают немало оперативной памяти. Речь о приложении Teams и виджетах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В Windows 11 приложение Teams играет немаловажную роль. Настолько, что оно даже интегрировано в панель задач - это позволяет пользователям с личными учётными записями максимально быстро начинать чаты или видеоконференции, а также приглашать своих друзей на платформу. Вместе с этим на панели задач Windows 11 появилась так называемая "Доска виджетов" (Widgets board), которая позволяет управлять виджетами. Виртуальные кнопки, отвечающие за запуск двух этих функций, закреплены на панели задач рядом с кнопкой "Пуск". И вот, как говорит Майкл Нихаус, открепление двух этих значков от панели задач позволяет освободить оперативную память и в конечном итоге ускорить работу Windows 11.

В чём же кроется проблема конкретно этих приложений, ярлыки которых просто вынесены на панель задач? Дело в том, что Teams и Widgets board запускают в фоновом режиме процессы WebView2 браузера Microsoft Edge, и в некоторых случаях эти процессы потребляют немало аппаратных ресурсов. Причём если Widgets board запускают WebView 2 только после нажатия на кнопку и отображения ленты виджетов, то ярлык Teams может активировать WebView 2 просто так, даже когда на него никто не нажимает. Ниже представлен скриншот, демонстрирующий девять запущенных процессов WebView 2, ассоциированных с Teams.

Нихаус говорит, что открепление ярлыка Teams от панели задач отключает запуск процессов WebView2 при запуске системы. То же самое рекомендуется сделать со значком Widgets board в том случае, если функция не используются. Возможно, повышение скорости работы сразу после этого и не будет заметно, однако ограничение одновременно работающих процессов WebView2 определённо позитивно скажется на производительности ПК при запуске разных одновременно работающих приложений и открытии большого количества вкладок в браузере.