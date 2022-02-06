МКС снизит орбиту из-за США

Коллеги из США попросили российских специалистов снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе. Об этом заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") Рафаил Муртазин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту", - сказал он.

По словам баллистика, полеты теперь будут осуществляться на 3 км ниже, то есть будет не 419, а 416 км от Земли. Такая орбита, как указал специалист, может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении МКС.