Новому чемпиону Формулы-1 посвятили эксклюзивный электромобиль

В 2021 году чемпионом Формулы-1 стал голландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull Racing Honda. Став первым чемпионом серии из Нидерландов, пилот прервал многолетнюю серию доминирования заводского коллектива Mercedes-AMG и принёс Honda чемпионство в последний год участия японской марки в серии. Историческому успеху тюнеры из Innovate Composites решили посвятить доработанный электромобиль Honda e, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Хэтчбек получил расширенные крылья, новые бампера и массивное антикрыло, которые дополняют белые шестиспицевые колёса. Кроме того кузов оформлен в цветах ливреи гоночного болида Red Bull Racing RB16, который и принёс Максу Ферстаппену победу в чемпионате мира.

Технических доработок для "чемпионского" электромобиля не предусмотрено. Заднеприводный Honda e доступен с электромоторами разной мощности - 136 и 154 лошадиных силы, развивающими 315 ньютон-метров крутящего момента. Батарея ёмкостью 35,5 киловатт-часа обеспечит пробег без подзарядки около 220 километров.