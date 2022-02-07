В США рассказали о самом лучшем танке всех времен

Американский M1 Abrams стоит назвать самым лучшим танком всех времен, такую позицию выразил колумнист Брент Иствуд в статье для издания 19FortyFive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он пояснил, что данная машина прошла испытание временем - будучи принятой на вооружение в 1980 году - участвовала в ряде военных конфликтов и была несколько раз модифицирована под нужды современной армии.

В частности, танк продемонстрировал эффективность во время войны в Персидском заливе, когда они были готовы к бою с советскими машинами армии Ирака - Т-55, Т-62 и Т-72. Тогда американские военные "потеряли всего 18 танков" M1A1, девять из которых выбыли "из-за повреждений".

В настоящее время используются модификации M1A2 и M1A2 SEPv3, у которых есть улучшенный боевой модуль, тепловизор, информационная система и система навигации.

"Можно утверждать, что Abrams и его модификации являются самыми передовыми танками в мире. Abrams должен считаться лучшим танком в мире по совокупности его боевой мощи, маневренности, способности эффективно определять цели, а также надежности", - заключил Иствуд.