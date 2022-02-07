Ученые обвинили спутники SpaceX в помехах изучению опасных астероидов

Многочисленные спутники Starlink компании SpaceX мешают астрономам делать качественные изображения и могут препятствовать поиску потенциально опасных астероидов. Об этом сообщается в исследовании научного журнала Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что ученые рассмотрели влияние спутников Starlink примерно на 300 тысяч изображений, которые были сделаны в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии. С ноября 2019 года по сентябрь 2021 года было зафиксировано 35-кратное увеличение количества поврежденных изображений.

"Для сравнения: в 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас эта цифра возросла до 20%", - объяснил ведущий автор исследования Пшемек Мроз.

Астроном из Вашингтонского университета Эрик Беллм обратил внимание на то, что отраженные полосы солнечного света могут усложнить поиск потенциально опасных астероидов.

"Здесь определенно есть своего рода аспект планетарной защиты", - отметил он.

Представитель NASA в беседе с The Wall Street Journal также подтвердил, что спутники могут мешать наблюдениям с Земли, "увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы".