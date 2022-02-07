https://news.day.az/hitech/1433338.html Samsung Galaxy S22 Ultra показали на 360-градусном видео
Samsung Galaxy S22 Ultra показали на 360-градусном видео
В Сети уже публиковали различные изображения нового флагмана Samsung, но его еще не демонстрировали на 360-градусном видео, да к тому же во всех цветах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Интересно, что этот ролик сначала опубликовали в YouTube, но позже ограничили к нему доступ. Тем не менее, это не уберегло от распространения видео по Сети.
Напомним, официальная премьера смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается 9 февраля на мероприятии Unpacked. Корейская компания уже даже начала активно рекламировать это событие. Вместе с Galaxy S22 в центре внимания должны оказаться флагманские планшеты Galaxy Tab S8.
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