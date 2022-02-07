Samsung Galaxy S22 Ultra показали на 360-градусном видео

В Сети уже публиковали различные изображения нового флагмана Samsung, но его еще не демонстрировали на 360-градусном видео, да к тому же во всех цветах, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Интересно, что этот ролик сначала опубликовали в YouTube, но позже ограничили к нему доступ. Тем не менее, это не уберегло от распространения видео по Сети.

Напомним, официальная премьера смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается 9 февраля на мероприятии Unpacked. Корейская компания уже даже начала активно рекламировать это событие. Вместе с Galaxy S22 в центре внимания должны оказаться флагманские планшеты Galaxy Tab S8.