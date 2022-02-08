Раскрыта главная особенность новых наушников Apple

В новой версии AirPods Max Apple планирует убрать колесо управления Digital Crown, заменив его сенсорной поверхностью, сообщает портал Phone Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы ресурса обратили внимание на один из патентов Apple, в котором описывается технология "интеллектуальных тканей с сенсорным управлением", позволяющая управлять наушниками. Два дополнительных патента также описывают сенсорное управление на основе жестов на внешней стороне ушных чашек.

В патенте отмечается, что наушники имеют мало возможностей управления, в результате такие действия, как увеличение громкости, изменение дорожек и приостановка звука, обычно выполняются с помощью устройства, к которому подключены наушники.

Оригинальные наушники AirPods Max были выпущены в декабре 2020 года по цене 63 тыс. руб. - это самое дорогое устройство под брендом AirPods. Управление в актуальной версии наушников происходит с помощью колесика Digital Crown, как в Apple Watch, с помощью которой можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки и активировать голосового помощника Siri.