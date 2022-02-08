Компания Daimler становится Mercedes-Benz

Автопроизводитель Daimler AG будет отныне именоваться Mercedes-Benz Group AG.

Как передает Day.Az со ссылкой на dw.com, этому предшествовало изменение организационно-административной структуры группы. В начале декабря прошлого года Daimler пережил разделение на две независимые компании. Легковые автомобили и фургоны стали с тех пор именовать Mercedes-Benz, а грузовики и автобусы - Daimler Truck.

Дело в том, что производство грузовых и легковых машин представляют собой два совершенно разных бизнеса, при этом бренд со знаменитой звездой мерседеса будет использоваться для сохранения привлекательности продукции на рынке сбыта.