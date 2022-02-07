Meta может отключить Facebook и Instagram в странах ЕС

Компания Meta (бывшая Facebook) рассматривает возможное прекращение работы социальных сетей Facebook и Instagram на территории ЕС. Такой сценарий описан в отчете компании, представленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый закон ЕС требует, чтобы компании, которые собирают пользовательские данные граждан стран Европы, хранили и обрабатывали эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются в том числе на серверах, расположенных в США.

Материнская компания соцсетей Meta предполагает, что, если компания не сможет соблюсти новые правила, она будет вынуждена прекратить предоставлять свои услуги на территории стран Европы. Вице-президент по глобальным вопросам и коммуникациям Meta Platforms Ник Клегг утверждает, что это нанесет ущерб многим предприятиям в ЕС, которые полагаются на услуги и рекламу, предоставляемые компанией.