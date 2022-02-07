В WhatsApp появится новая функция
В настольной версии мессенджера WhatsApp в скором времени появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений, сообщает ресурс WABetaInfo. Ранее этот режим был добавлен в бета-версию iOS и планируется для Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Функция прослушивания голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой. На опубликованном WABetaInfo скриншоте видно, что плеер голосовых сообщений разместили в нижней части экрана.
Панель плеера позволяет пользователям управлять голосовым сообщением - ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда голосовая заметка заканчивается.
Сообщается, что функция уже доступна в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.
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