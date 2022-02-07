В WhatsApp появится новая функция

В настольной версии мессенджера WhatsApp в скором времени появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений, сообщает ресурс WABetaInfo. Ранее этот режим был добавлен в бета-версию iOS и планируется для Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция прослушивания голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку при переходе в главное меню или из одного чата в другой. На опубликованном WABetaInfo скриншоте видно, что плеер голосовых сообщений разместили в нижней части экрана.

Панель плеера позволяет пользователям управлять голосовым сообщением - ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда голосовая заметка заканчивается.

Сообщается, что функция уже доступна в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.