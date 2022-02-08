В Азербайджане будет разработана Национальная стратегия искусственного интеллекта

Будет разработана Азербайджанская Национальная стратегия искусственного интеллекта.

Как сообщили Day.Az в Минэкономики, работа, проделанная в этом направлении, стала предметом обсуждения во время 1-го заседания рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции.

На мероприятии также состоялись презентации по вопросам IoT, Big Data, их анализа и обработки.

В рабочую группу входят представители 22 государственных учреждений, координация деятельности которых возложена на Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции.