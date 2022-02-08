https://news.day.az/hitech/1433797.html В Азербайджане будет разработана Национальная стратегия искусственного интеллекта
В Азербайджане будет разработана Национальная стратегия искусственного интеллекта
Будет разработана Азербайджанская Национальная стратегия искусственного интеллекта.
Как сообщили Day.Az в Минэкономики, работа, проделанная в этом направлении, стала предметом обсуждения во время 1-го заседания рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции.
На мероприятии также состоялись презентации по вопросам IoT, Big Data, их анализа и обработки.
В рабочую группу входят представители 22 государственных учреждений, координация деятельности которых возложена на Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции.
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