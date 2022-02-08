Первый крупный инвестор Facebook покидает совет директоров компании

Питер Тиль покинет совет директоров Meta Platforms Inc., владеющей крупнейшей в мире социальной сетью Facebook, а также Instagram и WhatsApp, сообщается в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Срок полномочий Тиля истечет ко времени проведения годового собрания акционеров Meta Platforms в мае, и он не будет номинироваться вновь. Причины его ухода не уточняются. Основатель Meta (ранее - Facebook) Марк Цукерберг выразил Тилю "глубокую благодарность" за всё, что он сделал для компании.

Тиль входит в число долларовых миллиардеров, агентство Bloomberg оценивает стоимость его активов в 8,28 млрд, он был одним из основателей платёжной системы PayPal Inc. В 2004 году Тиль приобрел 10,2% акций Facebook за $500 тыс., став её первым внешним инвестором, а в следующем году вошел в совет директоров компании. В 2012 году он продал большую часть пакета за $638 млн, а затем - почти все остальные бумаги.

Тиль покидает Meta Platforms в непростое для неё время, отмечает Market Watch. В IV квартале 2021 года чистая прибыль компании сократилась на 8%, до $10,285 млрд ($3,67 в расчете на акцию). Кроме того, она дала слабый прогноз на I квартал 2020 года: планирует получить выручку в диапазоне $27-29 млрд, что хуже средних ожиданий экспертов ($30,2 млрд).

Из-за слабой отчетности акции Meta Platforms 3 февраля рухнули на 26%. Ее капитализация снизилась на $232,02 млрд, что было максимальным падением во время одной сессии за всю историю торгов акциями американских компаниий.