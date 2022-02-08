Названо оптимальное время для обновления Windows

В обычных случаях ОС от Microsoft требуется от одного до шести часов для обновления. Об этом сообщает издание Computerworld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет специалиста Microsoft Дэвида Гайера (David Guyer), который заявил, что Windows требуется для обновления системы до восьми часов. Позже Гайер скорректировал свое сообщение, назвав более точное время, затрачиваемое на обновление системы. По его словам, восемь часов - средняя величина, вычисленная на основе статистики, однако чаще всего многие апдейты устанавливаются менее чем за час.

"Некоторые части процесса обновления могут возобновиться с того места, на котором они остановились, например загрузка ПО. Другие необходимо перезапустить с самого начала, если устройство выключается", - отметил Гайер. Специалист подчеркнул, что на статистику влияют ПК, которые бывают подключены к интернету менее минуты в сутки. Таким образом, оптимальное время обновления Windows составляет от одного до шести часов.

В отчете Дэвида Гайера отмечается, что обновления для Windows 11 имеют меньший размер, чем таковые для Windows 10 - примерно на 40 процентов. Однако выделять время для установки апдейтов все равно нужно - для этого специалист рекомендовал оставлять компьютер подключенным к сети.