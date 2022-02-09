Названа причина «прожорливости» Android-приложений

Автор YouTube-канала Gary Explain Гэри Симс сравнил потребление оперативной памяти Android-смартфона и iPhone. Ведущий канала также проконсультировался с разработчиками, с целью выяснить, почему обе платформы требуют разное количество ресурсов при работе в одинаковых приложениях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента Симс запускал одни и те же приложения и игры на смартфоне с Android и iOS. Он определил, что большинство приложений потребляют на Android почти в два-три раза больше оперативной памяти, чем на смартфонах от Apple. Например, eBay занимает 69 и 300 МБ на iOS и Android соответственно. В играх разница потребления ресурсов оказалась не такой заметной, но, например, для запуска Minecraft на iPhone потребовалось 462 МБ, в то время как на Android - 803 МБ.

Отмечается, что причины, из-за которых смартфоны по-разному потребляют оперативную память, связаны с разными способами программирования.

Симс подсчитал, что 6 ГБ оперативной памяти в iPhone эквивалентно 8 ГБ и даже больше в Android-смартфонах.