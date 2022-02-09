Цукерберг захотел отключить Европу от Facebook

Российская практика взаимодействия с транснациональными IT-гигантами уже вовсю перенимается на Западе. В ЕС, например, потребовали от Марка Цукерберга хранить данные пользователей на территории союза. Но тот сегодня неожиданно пошел не то что в отказ, а, скорее, в наступление. Он выдвинул настоящий ультиматум, обещая навсегда отключить европейцев от Facebook и Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тушите свет. Больше никаких фото в Instagram и постов в Facebook. Цукерберг пригрозил пользователям отрубить их от соцсетей. Не всех, а только европейцев. Причем угрозу не озвучил, а трусливо написал в квартальном отчете своей головной компании Meta. 134 страницы.

"Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята, мы, вероятно, не сможем предложить Facebook и Instagram в Европе, что существенно и неблагоприятно повлияет на наш бизнес, финансовое положение и результаты операций", - говорится в документе.

Но кому он угрожает? В том же квартальном отчете заявлены убытки в десятки миллиардов долларов. Если добавить к этому, что в конце прошлого года Facebook впервые за всю историю потерял сразу целый миллион пользователей, остаться еще и без европейской аудитории для Цукерберга перспектива так себе. Причина, очевидно, кроется в другом.

На самом деле Meta уже хранит данные европейцев на территории Европы. Но важная деталь - какие? Те, что отвечают за показ рекламы. Чтобы пока вы листаете фотографии, вам предлагали местные чипсы и памперсы, а не американские. Вся личная переписка, фотографии, лайки остаются на территории США. В 2020 году суду Евросоюза это не понравилось, и он признал: такое положение вещей позволяет американским спецслужбам следить за их гражданами.

"Защитить свои персональные данные от соцсетей вроде Facebook или Instagram, в принципе, почти невозможно. Они собирают их, анализируют и продают", - говорит специалист в области информатики, управляющий IT-компанией Стив Абитбол.

"Instagram - это бесплатные ресурсы. Вот только проблема в том, что в них продукт - это вы сами", - говорит пользователь Facebook из Франции Франсуа Анри.

Сервисы Meta блокируют то, что им выгодно. Вспомнить хотя бы Дональда Трампа. Он был еще президентом США, когда Цукерберг заморозил его аккаунты. Блокировка неугодного мнения - вот чем пользуется мультимиллиардер, которого уже давно обвиняют в том, что он потерял связь с реальностью. И возомнил себя "цензором Сети".

"Я не вижу логики в том, чтобы у данных всех людей на планете был один владелец. Faceebook продает твои личные данные кому попало. А ведь это твои - твои личные данные", - говорит Сантьяго, пользователь Facebook из Испании.

"Честно говоря, я сильно беспокоюсь, что мои данные хранятся на серверах в США, в конечном итоге все это используется для анализа нас: что мы покупаем, какие продукты, куда мы ходим", - говорит Чайма, пользователь сервисов Meta из Испании.

Ну, и, наконец, вишенка на этом явно протухшем торте - утечка данных. Полумиллиарду пользователей Facebook по всему миру уже никогда и никто не сможет гарантировать конфиденциальность. В Сеть утекли номера телефонов, даты рождения. Пострадали 106 стран.