В WhatsApp на iPhone изменят интерфейс

В бета-версии мессенджера WhatsApp на iOS обновили интерфейс раздела камеры, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опубликованный ресурсом скриншот нового дизайна внутри камеры приложения показал, что разработчики WhatsApp переработали интерфейс, поменяв кнопку переключения камеры и убрав горизонтальную панель с последними фото- и видеофайлами. Выбор мультимедиа теперь доступен исключительно по нажатию кнопки галереи, которая так же как и раньше, расположена слева от кнопки спуска затвора камеры.

Изменения уже доступны бета-тестерам, но информации о сроках появления нового интерфейса в стабильной версии мессенджера пока нет. Ожидается, что со следующими обновлениями в приложении также появятся дополнительные настройки для камеры в WhatsApp.