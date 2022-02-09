Black Hawk впервые полетал без человека

Американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk впервые совершил полет в полностью беспилотном режиме, пишет Defense News, ссылаясь на компанию Sikorsky, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый тест состоялся 5 февраля на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки (США). Вертолет без человека внутри летал над военным объектом в течение получаса. Второй раз беспилотник испытывался 7 февраля. В ходе испытаний моделировался полет вертолета между небоскребами Нью-Йорка.

Соответствующий эксперимент прошел в рамках программы Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS), поддерживаемой Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Над проектом в Sikorsky работали около шести лет.

Автономность полета UH-60 Black Hawk обеспечила система Sikorsky MATRIX, изначально предназначенная для управления летательным аппаратом в условиях ограниченной видимости.