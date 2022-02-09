Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Южнокорейская компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S22, включающую в себя три версии - отличающиеся аккумулятором и размером экрана Galaxy S22 и S22+, а также топ-версию с другим дизайном - Galaxy S22 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Новинки Galaxy S22 стали первыми смартфонами с новым стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, оно защищает их передние и задние панели от повреждений при падениях. У базовой модели S22 дисплей AMOLED с частотой развертки от 24 до 120 Гц. Устройство защищено от воды по стандарту IPX8. В сравнении с прошлым поколением емкость батареи снизилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч. Однако в компании отмечают, что время автономной работы все равно возросло.

Помимо нового семейства смартфонов Samsung презентовала обновленные планшеты Tab S8, S8+ (доступны в трех цветах), а также S8 Ultra. У всех устройств имеется перо повышенной чувствительности, оно крепится к корпусу.

Ее оснастили LCD-экраном диагональю 11 дюймов с частотой развертки 120 Гц. В планшеты встроены ультраширокая фронтальная камера на 12 Мп, а также две основных камеры 13 и 6 Мп. Диагональ AMOLED-экрана Tab S8+ составляет 12.4 дюйма, емкость батареи 10 090 мА·ч.

У Tab S8 Ultra диагональ 14.6 дюймов, имеются широкоугольная и сверхширокоугольная фронтальные камеры (12 Мп). Предусмотрена возможность подключения клавиатуры с тач-падом, но в комплекте ее не будет.