Директор Tesla раскритиковал дизайн гаджетов Apple

Руководитель отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен раскритиковал Apple за скучные дизайны, пишет портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Грустный нюанс относительно продуктов Apple сейчас заключается в том, что ждать от них нечего. Каждый год я вижу просто продолжение уже выпущенного продукта. Это просто небольшая доработка того же самого. В плане вдохновения - трудно получить супер-мотивацию от того, что они делают", - объяснил Хольцхаузен.

Он отметил, что ему неприятно это говорить, но он носит часы Apple Watch только из-за фитнес-функций. В ином случае носить их просто нет смысла.

Хольцхаузен отвечает за разработку дизайна моделей Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y, а также электропикапа Cybertruck, который не раз критиковали в социальных сетях за неоднозначный внешний вид.