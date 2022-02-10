Samsung представила новую линейку Galaxy S

Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S. В линейку вошли три модели - Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Дизайн Galaxy S22 и S22+ остался прежним, смартфоны отличаются только физическими размерами, размерами экрана, емкостью аккумулятора и максимальной мощностью зарядки.

Это первые модели серии Galaxy S, изготовленные из сверхпрочного армированного алюминия. Также это первые смартфоны со стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, как на передней, так и на задней панелях.

Кроме того Galaxy S22 стал самым компактным флагманом 2022 года - при габаритах 146 х 70,6 х 7,6 мм и массе 168 граммов смартфон получил экран диагональю 6,1 дюйма.

Флагманский Ultra внешне изменился сильнее - в нем отказались от выступающего камерного модуля. Смартфон остался самым большим и массивным в линейке (228 грамм). Также в нем появился паз в корпусе под активный стилус S Pen, как в линейке Note.

Все гаджеты S22 защищены по стандарту IP68, оснащены сверхъяркими экранами Dynamic AMOLED 2X, с частотой обновления до 120 Гц.

Самое большое разрешение экрана у Samsung Galaxy S22 Ultra - 3088 на 1440 пикселей.

Устройства оснащены процессором Exynos 2200. Собственная разработка Samsung выполнена по 4-нанометровому техпроцессу и обещает высокую производительность, усиленные возможности ИИ, а также усовершенствованную систему охлаждения, которая не даст смартфону перегреваться и сбрасывать рабочие частоты.

Galaxy S22 и S22+ получили 8 ГБ ОЗУ (с возможностью расширения из накопителя) и постоянную память 128/256 ГБ. Для Ultra предусмотрены версии 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ.

Модели S22 и S22+ используют одинаковый набор камер: основную с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, "ширик" на 12 Мп и 10-мегапиксельный телефото-сенсор, способный давать трехкратное оптическое приближение.

Максимальные возможности по съемке фото и видео достались S22 Ultra - у смартфона есть основной модель камеры на 108 Мп с оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, 12-Мп сверхширокоугольный сенсор с автофокусом и два телефото по 10 Мп каждый с трех- и десятикратным зумом.

Гаджет поддерживает запись видео 8K Super HDR. Для любителей селфи в нем предусмотрена фронтальная камера на 40 Мп.

Гаджеты работают на Android 12 с оболочкой OneUI 4. Уменьшение емкости аккумуляторов в Galaxy S22 и S22+ до 3700 и 4500 мАч Samsung обещает компенсировать улучшенной энергоэффективностью.

В Ultra оставили батарею на 5000 мАч.