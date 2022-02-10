Предупреждение пользователям Android

Исследователи кибербезопасности ThreatFabric заметили сходство малоизвестного Android-трояна Medusa с одним из самых опасных вредоносов - FluBot, сообщает портал ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты отметили, что Medusa впервые появилась в 2020 году и с тех пор продолжает заражать все больше устройств. Отмечается, что в отличие от FluBot, который, как правило, ограничивался Европой, Medusa получила более широкое распространение.

Так, вредоносы способны красть пароли, банковские данные и другую конфиденциальную информацию с зараженных смартфонов. Вредоносное ПО также может получить доступ к контактам, чтобы "передавать себя" с помощью отправки СМС на другие устройства.

"Благодаря большому количеству функций удаленного доступа Medusa представляет критическую угрозу для финансовых организаций в целевых регионах", - заявили исследователи.

Medusa и FluBot остаются угрозой для пользователей Android. Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и загружать приложения только из проверенных источников - это поможет избегать заражения.