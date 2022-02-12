Глава «ВКонтакте» объяснила, когда метавселенные войдут в моду

Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова считает, что появлению и широкому распространению метавселенных должно предшествовать изменение привычек пользователей и, в меньшей степени, технологический прогресс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не думаю, что в ближайшие годы сформируются полноценные VR-вселенные, в которых люди будут жить. Есть некоторая иерархия технологий: экран, голосовое управление, дополненная реальность и уже затем полноценная виртуальная реальность. И до последней еще нужно сломать несколько как технологических барьеров, так и привычек пользователей", - считает Краснова.

Она отмечает, что нынешние устройства для VR-погружения слишком громоздки и очень дороги, а это не способствует массовому распространению альтернативы живому общению, которой позиционирует себя концепция метавселенной. Тем не менее, Краснова указала и на положительную динамику.

"Когда мы за рулем, то, скорее, воспользуемся голосовым помощником", - пояснила она нынешний прогресс.