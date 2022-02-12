Маск назвал количество планируемых пусков SpaceX

Илон Маск заявил, что в 2022 году SpaceX проведет 50 ракетных запусков, сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю", - заявил Маск на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля Starship.

В своем выступлении Маск похвастался тем, что за свою историю SpaceX произвела 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов.