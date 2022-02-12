https://news.day.az/hitech/1434759.html Маск назвал количество планируемых пусков SpaceX
Маск назвал количество планируемых пусков SpaceX
Илон Маск заявил, что в 2022 году SpaceX проведет 50 ракетных запусков, сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю", - заявил Маск на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля Starship.
В своем выступлении Маск похвастался тем, что за свою историю SpaceX произвела 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов.
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