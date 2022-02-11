Без флешок и SIM-карт. Какая будет новая цифровая подпись в Азербайджане?

ООО AzInTelecom, действующее в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, разработало облачную цифровую подпись нового поколения под названием SIMA в рамках государственно-частного партнерства с компаниями SVORT и Sinam. В связи с этим 11 февраля состоялась презентация первоначальной версии новой подписи с участием официальных лиц, представителей компаний-партнеров, СМИ и общественности. Была представлена подробная информация о преимуществах облачной цифровой подписи нового поколения, а также технологий, используемых при создании подписи. SIMA была продемонстрирована участникам бизнес-решений, в том числе бренд-носителям.

Советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов, говоря о проектах, реализуемых в нашей стране в связи с цифровой трансформацией, сказал, что SIMA является частью проделанной работы. Советник отметил, что посредством SIMA можно будет получить услуги электронного правительства, а также услуги и продукты банков, небанковских кредитных организаций (НКО), страховых компаний, мобильных операторов, магазинов электроники и бытовой техники, ТВ и интернет-провайдеров, одним словом услуги, а также продукты во всех областях, где применяется электронная подпись. По словам Рашада Байрамова, новый продукт ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане, будет стимулировать использование онлайн-услуг.

Временно исполняющий обязанности председателя правления AzInTelecom Эльхан Азизов сообщил, что SIMA будет запущена и станет доступной для граждан в ближайшее время. По его словам, достаточно загрузить цифровую подпись нового поколения, работающую при помощи мобильного приложения, на мобильное устройство и зарегистрироваться один раз. Касаясь инновационности продукта, руководитель организации добавил, что SIMA охватывает все направления цифровой трансформации - правительство, население и бизнес.

Советник по развитию бизнеса компании-партнеров - SVORT Камал Алиев и президент Sinam Эльчин Алиев рассказали об эффективности государственно-частного партнерства. Отмечалось, что участие в проекте даст частным компаниям большой опыт создания электронной подписи, а совместная деятельность с AzInTelecom по развитию SIMA будет продолжена.

Затем коммерческий директор AzInTelecom Руслан Алиев подробно рассказал о новом продукте. Он подчеркнул, что SIMA, объединяющая технологии распознавания лиц, "открытого ключа" и облачные технологии, основана на биометрической аутентификации. Таким образом, проверяется, принадлежит ли удостоверение личности, которое пользователь сканирует с помощью мобильного приложения, этому лицу. Тестовая операция проводится в режиме реального времени на основе распознавания лиц через веб-камеру мобильного устройства. Если данные, содержащиеся в удостоверении личности, принадлежат этому лицу, пользователю выдается сертификат подписи, в противном случае на запрос дается отказ.

Было отмечено, что SIMA имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. К ним относятся снижение затрат, предотвращение потери времени, возможность интеграции в любую систему, а также возможность быстрой регистрации пользователей. А автоматизация позволяет пользователям быстро и с любым количеством подписываться.

На мероприятии наглядно была продемонстрирована процедура получения цифровой подписи нового поколения.