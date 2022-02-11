В Android 13 появится решение от навязчивых уведомлений

В Android появится возможность запрещать приложениям отправлять уведомления при первом запуске, сообщает портал The Next Web. Такая возможность была обнаружена в вышедшей 10 февраля Android 13 для разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, при первом открытии любого приложения пользователю будет предложено разрешить или запретить отправку Push-уведомлений. Сейчас, устанавливая приложение, владелец Android-гаджета автоматически соглашается на получение уведомлений. Если же пользователь решит запретить это - ему необходимо перейти в настройки, найти нужное приложение и отключить функцию уведомлений.

Например, в смартфонах Apple при первом запуске приложений система уже давно умеет запрашивать у пользователя разрешение на отправку уведомлений.