Раскрыто название новой версии Android

Google выпустила первую бета-версию Android 13 для разработчиков. Об этом сообщает издание 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В описании Android 13 Developer Preview обнаружили условное название следующей версии операционной системы - Tiramisu ("Тирамису"). Инсайдеры сообщали о данном обозначении еще в 2021 году. Одной из главных особенностей раскрытой ОС оказалась функция Material You, в рамках которой иконки приложений и интерфейса будут подстраиваться под дневную или ночную тему смартфона.

Журналисты отметили, что Google официально не объявляет кодовые имена версий ОС, однако придерживается традиции и оставляет названия в справочной информации о системах. Так, Android 10 имела условное обозначение Quince Tart, Android 11 - Red Velvet Cake, Android 12 - Snow Cone.

Вышедшая версия Android предназначена исключительно для разработчиков. Публичная версия должна появиться позже, полноценный релиз состоится во второй половине 2022 года. Установить ПО можно на смартфоны Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.