Telegram заблокировал десятки каналов

Мессенджер Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещенным или агрессивным контентом.

Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung, руководство мессенджера таким образом впервые отреагировало на требования властей ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прошло уже две виртуальные встречи представителей правительства Германии и Telegram, в одной из них участвовал основатель мессенджера Павел Дуров, пишет издание. Стороны "договорились поддерживать контакт".

ФРГ уже давно грозит Telegram штрафами за неудаление незаконной информации. С точки зрения Берлина, проблема заключается в том, что у компании нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс.

Германские власти обеспокоены тем, что через мессенджеры координируют свои действия противники ограничений, вводимых из-за распространения коронавируса. Эксперты полагают, что такие лица становятся все более радикальными, поступали даже сообщения о публичных угрозах политикам. В связи с этим наблюдатели считают необходимым оперативно удалять такой контент, в том числе из телеграм-каналов.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключала, что в качестве крайней меры Telegram может быть заблокирован в Германии.