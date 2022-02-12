Apple отреагировала на обвинения в слежке

Apple заявила, что обновит ПО умных маячков AirTag, чтобы злоумышленники не могли использовать их в преступных целях. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении корпорации говорится, что в компании обеспокоены сообщениями о том, что AirTag использовали не по назначению. "Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов", - отреагировала Apple на обвинения со стороны пользователей.

Apple анонсировала, что в обновлении прошивки AirTag появятся новые предупреждения о конфиденциальности при первой настройке устройства. Также при получении оповещения о нежелательном отслеживании потребители смогут узнать точную геопозицию неизвестного AirTag. Эти меры позволят защитить пользователей от слежки. В будущем Apple намерена изменить звук оповещения умного маячка на более резкий и громкий, чтобы аксессуар было проще найти.

"Мы активно работаем с правоохранительными органами по всем запросам, связанным с AirTag", - сообщили представители Apple. В компании рассказали, что каждый брелок имеет уникальный номер, который привязан к конкретному Apple ID, что позволяет раскрыть личность злоумышленника.

В начале февраля стало известно, что в сети начали продавать метки AirTag, улучшенные для слежки за людьми. Из модифицированного девайса извлечен динамик, поэтому устройство полностью бесшумно - маячок не сможет издавать звуки и обращать на себя внимание пользователей.