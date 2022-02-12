Азербайджан нацелен на создание современного инновационного пространства

Создание современного инновационного пространства является одним из приоритетных направлений в Азербайджане, сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов в интервью российским СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это отражено в стратегическом документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", утвержденном распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в феврале 2021 года.

"Наша главная задача как министерства сформировать благоприятную инновационную среду в стране. Мы верим, что цифровая трансформация является ключевым фактором на пути к инновационному обществу.

Что входит в цифровую трансформацию? Во-первых, цифровое правительство, которое обеспечивает более качественные услуги и лучшее управление с помощью цифровых технологий. Во-вторых, цифровая экономика, которая позволяет автоматизировать процессы, создавать цифровые продукты и делать более точные прогнозы. И, наконец, в третьих - путь к цифровому обществу, в котором люди обладают цифровыми навыками, предприниматели имеют доступ к открытым данным, а ценность создается за счет инноваций на основе открытых данных", - сказал Рустамов.

Замминистра отметил, что это многоэтапный и многостадийный процесс и существуют различные условия, обеспечивающие успешную реализацию цифровой трансформации, к примеру, наличие руководящей концепции цифровой трансформации, необходимой современной ИТ-инфраструктуры, квалифицированных человеческих ресурсов для осуществления процесса трансформации, обеспечение кибербезопасности цифровой инфраструктуры и управления, координации и регулирования всех этих процессов.

"Чтобы правильно реализовать цифровую трансформацию, мы разработали оптимальную концепцию данного процесса, основанную на мировых тенденциях и подходящую для страны. В настоящее время документ находится на этапе согласования с различными государственными структурами", - сказал Рустамов.

По его словам, концепция предусматривает цифровизацию общества в целом, то есть повышение цифровых навыков граждан, содействие цифровизации бизнеса, всестороннее развитие механизмов регулирования в сфере ИКТ. В основную структуру концепции входит снижение затрат в государственном управлении, повышение эффективности, обеспечение устойчивости государственных механизмов, кибер- и информационной безопасности.