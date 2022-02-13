Обновление Windows 11 пошло не по плану

Несколько дней назад Microsoft выпустила обновление KB5010414 (Windows 11 Build 22000.526) для Windows 11 в каналах Beta и Release Preview. Оно содержит в себя ряд исправлений и улучшений, но, как оказалось, установка обновления привносит в систему новые проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как пишет источник, после установки KB5010414 перестает работать принтер. После удаления обновления принтер восстанавливает работоспособность, так проблема тут именно в KB5010414. Второй баг, который связывают с Windows 11 Build 22000.526 - повышенная загрузка центрального процессора, из-за чего тот начинает греться больше обычного.

На данный момент Microsoft не подтвердила эти баги, однако пользователям-участникам программы Windows Insider рекомендовано воздержаться от перехода на Windows 11 Build 22000.526.