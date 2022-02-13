13-летняя школьница из Индии создала приложение для защиты от буллинга

Школьница из Индии Анушка Джолли в 13 лет разработала платформу и мобильное приложение для жертв буллинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, девочка сумела привлечь финансирование в размере пяти миллионов рупий.

Когда индианке было 9 лет, ее одноклассники задирали и оскорбляли девочку из младшего класса. Также Анушка видела, как другие ученики издеваются над школьниками, которые не могут дать отпор.

"Скоро я поняла, насколько это распространенная проблема, я видела многих детей моего возраста, которые страдали от запугивания и потери уверенности в себе", - цитирует Джолли PTI.

Поэтому три года назад Анушка решила помочь жертвам буллинга. Она создала платформу для школьников и родителей, чтобы те могли анонимно сообщать о травле. Индианка назвала свою платформу "Anti Bullying Squad", что переводится как "Отряд по борьбе с издевательствами".

Но на этом Джолли не остановилась - позднее она разработала мобильное приложение "Кавач", куда жертвы буллинга также могут анонимно сообщать о травле в школах. Название приложение переводится как "Броня".

Анушку пригласили на телешоу "Shark Tank India", во время которого жители представляют потенциальным инвесторам свои стартапы. Джолли стала самой молодой участницей передачи и сумела привлечь предложение об инвестициях в сумме 5 миллионов рупий.

По словам школьницы, ее разработки помогли более чем двум тысячам учащихся из 100 колледжей и школ.