Windows 11 снова сломала принтеры

Установка очередного обновления для Windows 11 может вызвать проблемы с подключением принтеров и прочей офисной техники. Об этом сообщает китайское издание Sina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи актуальной ОС от Microsoft начали жаловаться на появление неполадок в системе после выхода обновления KB5010414. Считается, что из-за неизвестного бага принтеры и прочая техника могут подключаться к компьютеру с ошибкой и не отвечать на команды. Как отметили журналисты, ранее пользователи Windows 11 уже находили в операционной системе определенные неполадки, связанные с работой офисного оборудования.

"Стоит отметить, что для многих опытных пользователей баг с принтером, снова появившийся в этом обновлении Windows 11, уже можно назвать "старым другом"", - написали авторы. Кроме поломок стороннего оборудования обладатели лицензионных копий Windows 11 пожаловались на аномальное увеличение температуры процессора компьютера. По их словам, проблема стала актуальной после установки обновления KB5010414.

Отмечается, что впервые о неполадках с принтерами в Windows 11 стало известно в августе 2021 года. Специалисты Microsoft отреагировали на проблему и в ноябре выпустили обновление KB5007253, исправляющее многие баги.

В конце осени Microsoft признала неполадки, связанные с работающими с компьютерами на Windows принтерами. Неполадки с офисной техникой возникли после выхода обновлений KB5006674 для Windows 11 и KB5006670 для Windows 10.