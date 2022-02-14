https://news.day.az/hitech/1435619.html Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана - Ровшан Рустамов
Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана - Ровшан Рустамов
Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на презентации доклада по дезинформации и гибридным угрозам против Азербайджана, подготовленного Центром социальных исследований (ЦСИ).
По его словам, Азербайджан столкнулся с фактами искажения армянами азербайджанских топонимов на географических цифровых картах.
"В результате обращений министерства в Google и другие компании были восстановлены тысячи исторических азербайджанских топонимов", - сказал Рустамов.
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