Tesla решила создавать автомобили специально для китайцев

Компания Tesla решила открыть в Пекине дизайн-центр для разработки автомобилей специально для китайского рынка. Таким образом американский производитель продолжает расширять свои планы по укреплению позиций на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Об этом сообщает издание South China Morning Pos (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно докладу пекинских властей, центр дизайна и проектирования Tesla станет одним из ключевых проектов в китайской столице в 2022 году. Его строительство начнется в этом году, но сумму инвестиций в проект или дату открытия центра не сообщили.

В 2009 году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире автомобильным рынком - с тех пор страна сохраняет это звание. В 2021 году Tesla продала в Китае 321 тысячу своих автомобилей, что на 117 процентов больше, чем в 2020-м. "У Tesla есть все основания для увеличения объемов инвестиций в Китай на фоне высоких продаж автомобилей компании в стране, - считает эксперт по автомобильной промышленности Дэвид Чжан. - Создание автомобилей в китайском стиле для китайцев - это хорошая идея".

О строительстве собственного дизайн-центра в Китае Tesla объявила еще в январе 2020 года. Заявление было сделано всего через месяц после начала работы в Шанхае завода Gigafactory 3, который стал первым заводом Tesla за пределами США. В 2021 году Gigafactory 3 поставил более 484 тысяч автомобилей - это 51,7 процента от общего мирового объема производства компании.

Tesla - не первый иностранный автопроизводитель, открывший дизайнерский центр в Китае. Например, в 1997 году автокорпорация General Motors (GM) запустила в Шанхае Паназиатский технический автомобильный центр для проектирования и разработки автомобилей специально для китайского рынка. General Motors является прямым конкурентом Tesla - недавно компания объявила о планах вложить около 6,6 миллиарда долларов в наращивание производства электрокаров.